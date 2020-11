Emiliano Balerini Casal

Periódico La Jornada

Martes 24 de noviembre de 2020, p. 7

El poeta peruano Javier Heraud (1942-1963) fue asesinado el 15 de mayo de 1963, cuando apenas tenía 21 años. Integrante del Ejército de Liberación de los Pueblos, junto con seis de sus compañeros, fue ultimado por policías y civiles en Puerto Maldonado.

Se interesó por la literatura, especialmente por la poesía, lo que lo llevó a preocuparse por la situación de su país y el mundo, así como a involucrarse en hechos relevantes en la historia latinoamericana como la Revolución Cubana.

Casi 60 años después de su asesinato, el cineasta peruano Eduardo Guillot Meave recupera la figura del joven poeta en la película La pasión de Javier, que se presentará el 26 y 27 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

En entrevista, Guillot Meave –también director de Caiga quien caiga (2018), entre otras– cuenta los motivos para hacer esta cinta y la relevancia de la obra de Heraud en la actualidad peruana.

–¿Cómo surgió la película?

–Siempre me pregunté por qué no se había hecho algo de un poeta peruano como Javier, de clase media, y que a partir de los 14 años comenzó a descubrir la literatura. Investigué la historia de cómo un muchacho tan joven se vuelve guerrillero. El gran conflicto de la película es que el padre de Javier quería que éste fuera abogado, pero él no. Javier amaba la literatura, la poesía. Hablé con sus amigos, familiares y ex compañeros de guerrilla para encontrar el hilo conductor de la película.

–¿Qué tan relevante es Javier Heraud para las nuevas generaciones de peruanos?