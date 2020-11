E

l 1º de septiembre de 2017, escribí un artículo para La Jornada con el título de Morena; luces ámbar . Su intención fue advertir al entonces flamante partido que se preparaba para la campaña de 2018, sobre peligros reales o al menos que yo así los veía; eran básicamente dos, el primero, acerca de los advenedizos que llegaban a montones y de diversos ámbitos políticos, para sumarse a la lucha de Morena, precisamente cuando el triunfo parecía inminente, como lo indicaban todas las encuestas; el otro, de menor importancia, así me lo pareció, giraba en torno a la forma de elegir responsables de la organización. Un poco más de dos años después vuelven a encenderse las mismas luces de advertencia.

El riesgo de fondo fue en aquellas fechas, y vuelve a serlo ahora, en vísperas de las elecciones del año próximo, discernir entre los que se acercan a Morena convencidos de sus programas y principios de quienes llegan a buscar candidaturas, deslumbrados por la fuerza de un partido que ganó con tanta contundencia en las elecciones federales pasadas.

Morena tiene el reto y la obligación de ser suspicaz y entender bien quiénes llegan a servir y quiénes lo hacen, consciente o inconscientemente, para servirse, pensando que la transformación fue sólo un lema de campaña, y quién acepta los principios éticos de no mentir, no robar y no traicionar, a los cuales debemos añadir, dadas las circunstancias, una exigencia más: no rendirse; quienes llaman a la puerta deben ser bien recibidos; es natural y deseable que el partido crezca con nuevos adeptos, pero que no vengan a desplazar a los iniciadores, sino a sumarse a ellos.

Entonces me referí a las declaraciones de un ex priísta, con pretensiones de sumarse a Morena, no por abrazar sus ideales, no por convicción, sino porque, según declaró expresamente, en su antiguo partido no le habían ofrecido nada cuando les dijo que estaba en pláticas con dirigentes morenistas. No supe ya si ese aspirante logró o no incorporarse al partido triunfador de 2018, si se quedó fuera o si el PRI, ante tales declaraciones, reconsideró y le ofreció algo como él esperaba.