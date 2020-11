De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 23 de noviembre de 2020, p. a10

El ajedrez ha dado a Netflix un nuevo éxito. Gambito de dama es una miniserie creada por Scott Frank y Allan Scott. Sigue la vida de Beth Harmon, una prodigio de ese juego, interpretada por Anya Taylor-Joy.

La serie es una adaptación de la novela The Queen’s Gambit, de Walter Tevis, una obra que aborda temas como el feminismo, la competencia y las adicciones a las drogas y el alcohol, los cuales mantienen en la versión audiovisual.

Desde su estreno en octubre, Gambito de dama se ha ido ganando la aceptación del público y la crítica de forma natural. Cuenta la historia de una niña huérfana a quien el conserje de su orfanato enseña a jugar. El ajedrez entonces se vuelve refugio y guía para la protagonista, que al mismo tiempo debe enfrentarse a la pérdida, la soledad y el éxito.

Una buena parte del éxito que ha cosechado Gambito de dama se debe a Taylor-Joy, actriz que poco a poco se ha abierto camino en Hollywood. Antes participó en cintas como La bruja, Múltiple, Glass y Emma, pero ahora su popularidad ha pasado a otro nivel.

Con todo, no parece sentirse merecedora de tanto reconocimiento. Recientemente, señaló a The Sun que no cree ser suficientemente bella como para hacer películas , para ser una estrella de cine.

De acuerdo con la actriz de 24 años, su apariencia no encaja con la requerida para la pantalla grande. Nunca me he sentido, y creo que nunca me sentiré, una persona hermosa .

Taylor-Joy, quien desde los 16 años trabaja en una agencia de modelos, agregó: Suena patético y mi novio me ha advertido que la gente pensará que soy una completa idiota por decir esas cosas, pero es que pienso que tengo una apariencia rara .