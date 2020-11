T

odos los años miles y miles de millones de dólares son exportados (a los tecnócratas no les gusta el término fugados ) de las naciones en las que se obtuvieron y depositados en paraísos fiscales –fortalecidos como nunca– que, se supone, son ilegales , aunque ningún gobierno ni organismo internacional, más allá del discurso, los mete en cintura, por mucho que existan instituciones multinacionales para combatirlos .

Buena parte de la riqueza de un país –cualquiera que éste sea– es extraída de la economía nacional que la generó, y quienes se la apropian simplemente y sin impedimento alguno la trasladan a dichos paraísos para evadir al fisco, mantener el anonimato, proteger sus voluminosos haberes –muchos de ellos de procedencia por demás sospechosa– y cagarse de la risa por la proeza realizada.

Obvio es que quienes se apropian de esa creciente riqueza y se dedican a tales prácticas no forman parte de los sectores populares; no son obreros, campesinos, maestros, desempleados, ni clasemedieros o conexos, sino los cada día más voraces barones de la industria, las finanzas, la minería, el comercio, la agroindustria, la política y demás suculentos negocios –muchos de ellos a costillas del erario–, quienes han llevado la concentración del ingreso a un nivel nunca visto. Casualmente, suelen ser los mismos impúdicos que, un día sí y el siguiente también, exigen que se respete el estado de derecho , es decir, que nadie los toque ni les altere el estatus y las leyes a modo que les armaron los siempre generosos gobiernos neoliberales. Que no los jodan, pues.