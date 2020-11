▲ Roberto Andrade, escritor autobiográfico y actor de Ok, está bien... Foto fotograma de la película

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 6

Mariano, de casi 30 años, egresó de la carrera de guion hace seis; aún vive con su madre, sin rumbo hacia donde encaminar su futuro y con una manifiesta inmadurez emocional e inconformidad a cuestas.

En formato blanco y negro, la película Ok, está bien..., ópera prima de Gabriela Ivette Sandoval, se presentará en competencia con su espíritu independiente en la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que inicia hoy y culmina el 27 de noviembre.

La historia de Mariano, interpretado por Roberto Andrade, recrea la vida de este hombre, de peculiar forma de hablar y humor negro, quien pasa la mayor parte de su tiempo viendo películas, pero su universo se trastoca cuando llega a vivir con ellos su primo Ramiro (Ángel Alvarado), de 15 años, quien es totalmente opuesto a él y más centrado .

Desde el primer momento, Mariano se aboca a modificar a su antojo la personalidad del adolescente para revalorarse a si mismo; pero cuando Ramiro rechaza sus imposiciones inicia una disputa entre ambos primos, la cual se intensifica con la aparición de Mariali (Isabella Argudin), una chica de 14 años, quien toma una decisión que cambia los rumbos.

La realizadora Gabriela Ive-tte Sandoval, quien es egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC-UNAM), explicó a La Jornada: Mariano es un sujeto que está a punto de cumplir 30 años, quien realmente no es productivo. Terminó la carrera de guionismo, pero no ha escrito ningún texto; en realidad, eso de que se está preparando viendo películas y dando clases es una gran excusa para no enfrentarse a lo que que querría o debería de hacer .