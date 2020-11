Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 3

El cuentario El libro de los dioses tiene como eje la idea de los dioses antiguos y su permanencia en la escéptica actualidad urbana y busca respuestas sobre lo divino y qué significa para los humanos. Finalmente, esa indagación es un espejo , dice el escritor Bernardo Esquinca en torno a su título más reciente, que se presenta hoy.

El texto reúne relatos sobre “dioses antiguos conocidos, como Lilitu, el gran dios Pan y los sumerios Anunna, y otros que invento, como los durmientes, seres que están en las profundidades del océano esperando volver, o el demiurgo extraño de La hora del mago, una especie de duende maligno que manda sillas para bebé a los hogares y que tiene una música muy hipnótica que obliga a las personas a hacer cosas”, explica Esquinca a La Jornada.

El libro publicado por Almadía también incluye “algunos dioses inventados por otros escritores, como Cynothoglys, creada por Tomás Ligotti, autor muy presente en el ejemplar, que aparece en el relato El hombre de la paradoja”.

Bernardo Esquinca (Guadalajara, 1972) destaca que “en el relato Lilitu se dice esta frase, en la que creo firmemente: ‘Los humanos no pueden vivir sin dioses de la misma manera en que los dioses no pueden vivir sin humanos’. Necesitamos este espejo que nos devuelve lo divino, lo sagrado y, además, para no sentirnos tan desamparados. Eso nos acompaña desde que éramos homínidos y estábamos en cuevas”.

Trata de un comercio representado en todas las mitologías y la literatura en torno a los dioses. Entre personas y dioses hay todo el tiempo transacciones, y ambas partes buscan sacar un beneficio. Me interesaba explorar la relación en la que ambos se necesitan .

En torno al cuento La hora meridiana de Pan, menciona: “estuvo años en mi cabeza, pero no me había sentido listo para escribirlo. Me vino de una lectura de James Hillman, de Pan y la pesadilla. Él desliza esta idea de que podría existir una secta ecologista satánica por adorar al dios Pan, protector de la naturaleza. Esa idea me voló la cabeza”.

Este libro “era el momento justo para abordar este tema: hay unos ecologistas tan preocupados con lo que está pasando que son capaces de llevar su activismo al terrorismo con tal de despertar conciencias. El dios Pan, a diferencia del diablo que se inventó para implantar una moral, representa el instinto dentro de cada uno de nosotros.