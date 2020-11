E

l confinamiento musical cada día convive de forma más normalizada con quienes gustan de escuchar música que refresque sus oídos, hambrientos de incentivos que alivianen su encierro. Por ello, el hallazgo de nuevas bandas se agradece en días de mucho tiempo libre. Tal es el caso del reciente compilado La Otra Música, producido por el programador, diyéi y selector Martín Delgado, de la emisora de excelente gusto musical Aire Libre 105.3 FM (CDMX), quien conduce una emisión semanal del mismo nombre (lunes de 20 a 0 horas), en la que propone música poco trillada. Con gran oído, y afecto al ruido benigno, quien también suele albergar en los estudios de la emisora a artistas que gusten de ejecutar su música en sesiones que quedan grabadas, se aleja de los prejuicios que aún subsisten en México e imaginan equivocadamente que las nuevas generaciones no están creando rock de calidad, para no sólo seleccionar un nutrido abanico de grupos, sino además grabarlos y emitir la citada obra fonográfica.

Dieciseis agrupaciones de varias ciudades de la República Mexicana dan forma a un acoplado lleno de guitarras despeiniadas y mucha reverberancia que, aunque se acercan a ciertos géneros reconocibles, como el shoegaze, el grunge o el stoner rock, no se ciñen al dictado en el pasado: los actualizan a su modo, de forma que lo que les aglutina es la búsqueda de una voz propia, aventurada, libre, volátil y explosiva. Varios de ellos son harto conocidos hace tiempo en el circuito local de shows y festivales; otros son agraciadas novedades.

Así, de la capital aparecen: Telephone Exchange, trío de post-punk sicodélico, oscuro y envolvente, con Braggarts; Torso Corso (FKA Fermento), jazz punk con toques de kraut y ruidismo, con Barrio de Tepito; The Froys y su garage-punk surfero, con When I’m Down; Sonido Gallo Negro y su afamada cumbia sicodélica, con Kosmiche Guajira, gran track; Supersilverhaze, trío entre stoner y metal, de mucho fuzz y bajos duros, con El tiempo lo devora todo; The Risin Sun y su fiero hard blues sicodélico-setentero, con Not that Special; el fabuloso dúo punk-noise feminista Meelt, con Testigo; Sunset Images y su luminoso post-rock expansivo instrumental, con Nunca lo entenderás si no vas más despacio; la tranquilidad melancólica de lírica en abandono de Diles que no me maten, con Figuras al chocar; la disonancia atmosférica doom, instrumental, de Vyctoria, con La Muerte del Súcubo; la densidad caótica y reflectante de Oceanss, con La Secta del Fénix, y la tensión repetitiva de Belafonte Sensacional, con Lazer Funk. Del estado de México, el post-grunge sucio y furioso de El Shirota, con Te ves mal. De Tijuana, los laureados Mint Field y su sombrío y dream-pop con Signos de Emergencia; de Hermosillo, Sgt. Papers y su psychedelic synth punk, con Punks vs Emos; la electrónica suave y terrible de Cholula Dans Division, que en el nombre llevan el origen, con SM 3000.