Periódico La Jornada

Martes 17 de noviembre de 2020, p. 5

Definición de la nada

No se trata de un hueco, que es carencia,

ni del reverso de la luz;

pues todo lo que niega constituye.

Tampoco del silencio, que aunque no es supresión,

difunde en un sinfín naturaleza extensa.

Porque hablamos desde este fiel engaño de la ficción de la palabra

podemos enunciar esta pausa solemne:

no se trata de la existencia cierta del concepto de Dios como Imposible.

Ni siquiera es tampoco la previa negación de alguna insuficiencia.

Lo pensáis como un frío, mas esa es vuestra carne.

No afirma y nada niega su firme coherencia.

El ángel de poema

A César Simón

Dentro de la mortaja de esta casa

en esta noche yerma con tanta soledad,

mirando sin nostalgia lo que en mi vida es ido,

lo que no pudo ser,

esta ruina extensa del pasado,

también sin esperanza

en lo que ha de venir aún a flagelarme,

sólo es posible un bien: la aparición del ángel,

sus ojos vivos, no sé de qué color, pero de fuego,

la paralización ante el rostro hermosísimo.

Después oír, saliendo del silencio y en tanta soledad,

su voz sin traducción, que es sólo un fiel entendimiento sin palabras.

Y el ángel hace, cerrándose en mis párpados y cobijado en ellos, su aparición

postrera:

con su espada de fuego expulsa el mundo hostil, que gira afuera, a oscuras.

Y no hay Dios para él, ni para mí.