a aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, por 6.29 billones de pesos, el pasado viernes, ha generado distintas reacciones, algunas adversas de sectores sociales e instituciones estatales de gobierno por importantes fondos suprimidos o necesidades no contempladas, en un esquema de austeridad que debiera ser transitorio.

El problema de fondo es que ningún presupuesto es suficiente para el tamaño de los pasivos acumulados y los desafíos de un México que exige más desarrollo y justicia, con una población en ascenso y cada vez más demandante, así como retos acrecentados por una pandemia sanitaria que no cesa sino, al contrario, se reactiva en amplias franjas del mundo, con su inevitable impacto en la economía.

Sin embargo, hay necesidades sociales ineludibles e impostergables, como la compra de vacunas contra el Covid-19 suficientes para los 130 millones de mexicanos, y que no está contemplada en ninguna partida especial del presupuesto contra lo que todos esperaban, cuya omisión nadie puede explicar. Muy grave, más allá de cualquier sesgo ideológico.

Nada hay más importante en este momento que garantizar el suministro de vacunas para todos los mexicanos contra una pandemia que tiene amenazada la salud pública y frenada la economía nacional, y no están resguardados los 35 mil o 40 mil millones de pesos que se requieren para que la inmunidad no sea un privilegio de quien pueda comprar la vacuna. Como tampoco caben las disputas intestinas sobre qué laboratorios y de qué nacionalidades priorizar.

La salud de los mexicanos está más allá de créditos personales y fobias burocráticas. No puede excluirse a ningún laboratorio, chino, ruso, de algún país europeo o de cualquier nacionalidad, siempre que cumpla con todos los requerimientos de seguridad que marcan los protocolos y estándares científicos internacionales.

Las limitaciones u omisiones del presupuesto, por otra parte, han reavivado el debate sobre una revisión al sistema de coordinación fiscal que rige la recaudación y sobre todo la distribución del presupuesto público entre los distintos órdenes de gobierno y al interior de ellos mismos.

No extraña. El federalismo en general y el fiscal en particular, ha sido fuente añeja de debate y controversia en México. Sin embargo, el momento no parece ser el más propicio: en medio de la peor crisis sanitaria mundial en un siglo, el país en desaceleración económica por el mismo flagelo, y ya desde septiembre pasado en los tiempos legales del proceso electoral federal, y de procesos estatales concurrentes en la mayoría de las entidades federativas.

Es una atmósfera propicia no para la concordia y la articulación de acuerdos de beneficio colectivo, sino un ambien-te de polarización y riesgo de quebranto, así fuera un debate de buena fe, animado con los más nobles propósitos, que no ponemos en duda. Más que apuntar hacia un perfeccionamiento del pacto fiscal, se estaría abonando a la balcanización del país en un momento en que la unidad nacional es más necesaria que nunca, ante el tamaño de los desafíos, insisto, de dimensión mundial, no nacional.