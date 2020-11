Desde que Sofía Campos llegó tuvo la oportunidad de hacer algunas tocadas: “La primera fue en un café de Puebla. Llegaron 15 personas. Alguien que había conocido me acompañó en los teclados. Además, ese mismo año, 2018, toqué para un proyecto llamado El cantinazo, que organizaba Augusto Bracho en la cantina El Puerto de Veracruz, de la Ciudad de México”, contó.

Aunque no conocía mucho de la sociedad mexicana, sí seguía a algunos de sus músicos y cantantes, como Natalia Lafourcade. En los planes de la intérprete estaba quedarse en México más tiempo. Se había enamorado de su cultura y del trato de su gente.

▲ Me gusta que las cosas sean transparentes, expresa la cantautora. Foto cortesía de la artista

La canción la produjo Matías Cella a distancia y en medio de la cuarentena. Grabé voces y guitarra en México y las mandé a Argentina. Allá, Guillermo Salort hizo la batería, Christian Terán los vientos, y después se hicieron los teclados y guitarra eléctrica , comentó.

El video que acompaña la letra y que también se lanzó el viernes, lo realizó la productora Café Moscú.

Busqué a esa productora porque había visto algunos de sus trabajos. Hicimos unas videollamadas y me preguntaron cosas personales, y sensibles. Sentía que estaba en terapia , relató Campos.

La cantautora pasó su infancia en Brasilia, pues gracias al trabajo de su padre tuvo que vivir ocho años en esa ciudad. Por ello, sus tres amores en la vida son Brasil, Argentina y México.

Influencias

Al hablar de sus influencias en la música destacó que le encanta Caetano Veloso, Elis Regina y una banda llamada Los Hermanos. Asimismo, la música de Joao Gilberto, sin mucho firulete, confiando en la melodía y en la naturalidad de la voz .