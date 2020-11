L

a emisora Ibero 90.9 FM cumple 17 años de brindar al escucha de la Ciudad de México una programación musical selecta de indie-rock y electrónica fina, así como contenidos culturales, noticiosos y académicos de calidad. Usualmente celebra su aniversario en marzo, pero por la pandemia, lo han trasladado a este mes y lo festejan con Dosis para el encierro, serie de seis actos musicales nacionales e internacionales, a ser escuchados tanto por Internet como por su sintonía radial, del 16 al 20 de noviembre. Se trata de propuestas interesantes, propositivas, que se salen de lo trillado en cuanto a sonidos e ideas artísticas, con la actitud selectiva que caracteriza a la estación. Buena oportunidad para conocer proyectos de nueva generación.

Lunes 16: Silver Rose, banda encabezada por la cantautora y guitarrista Carla Sariñana, la cual combina pop rock con toques de shoegaze a la vez dulce y electrizante; presenta su nuevo disco Las distancias.

Martes 17: Son Rompe Pera, fascinante grupo que desde Naucalpan enloquece mezclando marimbas propias del istmo de Tehuantepec, con cumbia, teclados análogos y garage-rock: toda una aventura bullanguero-cósmica.

Miércoles 18: artistas varios del sello londinense PC Music, de perfil surreal-provocador; Namaseda, Hanna Diamond, Umru y Himera, en sesión exclusiva desde la vieja Albión.

Jueves 19, dos actuaciones: Mint Field, extraordinario dueto de Tijuana, cuyas guitarras distorsionadas enmarcan un viaje expansivo al interior de la mente; una de las mejores bandas mexicanas hoy día (reseña Ruta Sonora: https://bit.ly/2IurfTs), y Alien’s Dread, dúo capitalino de dub experimental, cuya delicia dubstep e incluso ambient, hará flotar a quien les escuche.

Viernes 20: desde Sao Paulo, Brasil, Bixiga 70, combo poderoso que envuelve de forma hechicera al escucha, cual si se tratara de un ritual.

La serie podrá escucharse por la frecuencia que nombra a la estación y por www.ibero909.fm, 19 horas (CDMX) cada día, gratuito.

Róisín Murphy, Metallica, Marcovich, Julieta Venegas, Gran Sur, Rock en tu idioma, Diego Maroto.

Sábado 14. 1. Róisín Murphy, diva irlandesa de la electrónica bailable, brindará un concierto virtual de alcance global para presentar, al lado de su banda, su excitante álbum Róisín Machine, recién editado (reseña Ruta Sonora: https://bit.ly/3ppKrm4), a través de la plataforma Mixcloud. Habrá que andar enfiestado en casa porque en México se verá a las 4 am, por 13 dólares. Detalles, accesos: https://RM.lnk.to/MixcloudLive. 2. El virtuoso guitarrista Alejandro Marcovich ofrecerá una charla virtual en la que analizará el disco Dark Side of the Moon, de Pink Floyd: producción, técnicas de grabación, influencias, invitados, instrumentos, trascendencia artística, 17 a 20 horas, $500; accesos en el correo [email protected]. 3. Metallica en concierto acústico virtual de paga, cuyas entradas irán a la fundación que la misma banda estadunidense creó hace tres años, All Within my Hands, para personas en condiciones vulnerables. En la transmisión serán subastados artículos de la banda para el mismo fin, 17 horas, 15 a 95 dólares, según las opciones (sólo ver el show en el momento, verlo en las siguientes 48 horas, descargarlo, adquirir mercancía o tener interacción), vía Nugs TV: https://bit.ly/2IqZ1J7. 4. El espectáculo Rock en tu idioma / tu luz, versión eléctrica (Leo de Lozane, Sabo Romo, Piro, Hugo Rodríguez, Marciano Cantero, Andrea Echeverri, María Barracuda, Chiquis Amaro, Bon Lara, entre otros), en línea, desde el Auditorio Nacional, con intervenciones desde Colombia y Argentina); podrá verse en México y varias ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y España, 21 horas (CDMX), $281. Detalles, acceso, horario por ciudad, en E-Ticket: https://bit.ly/3eVI8lP. 5. La banda mexicana de fusión folk con rock Gran Sur, en dos funciones presenciales, de acceso limitado, Foro del Tejedor (Álvaro Obregón 86, Roma), 17 y 19:30 horas, $400, accesos: https://bit.ly/3nhxtoG. 6. Julieta Venegas sigue muy activa en línea, ahora con un concierto en el que repasará sus hits desde Argentina. Podrá verse en México y varias ciudades de Estados Unidos y Sudamérica, 20 horas (CDMX), $160, por Sala Estelar (https://bit.ly/3f0OkZZ).