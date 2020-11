R

umbo al Congreso va la iniciativa presidencial para regular el outsourcing, con el objetivo de poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, la cual se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año, masivamente, y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó y se echó a perder (AMLO dixit).

La decisión gubernamental de presentar al Congreso tal iniciativa la hizo pública Andrés Manuel a principios de octubre pasado y ratificó la decisión a finales del propio mes, de tal suerte que los hoy histéricos representantes de la cúpula empresarial no pueden quejarse de que los sorprendieron . Y para que nadie dudara que el anuncio iba en serio, el propio mandatario subrayó que el fin de la reforma legal es erradicar uno de los frutos podridos del periodo neoliberal .

Desde diciembre de 2019, en el Senado de la República la comisión respectiva aprobó, por unanimidad, el dictamen de la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing) que presentó el dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, pero más tardó en avalarla que Ricardo Monreal en mandarla al congelador legislativo (y ahí la mantiene casi un año después), y para justificarlo organizó un parlamento abierto a modo para la cúpula empresarial, porque él tenía compromisos con el capital privado.