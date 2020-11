Ap

Periódico La Jornada

Viernes 13 de noviembre de 2020, p. 7

Nueva York., Laura Pausini dice que Io si, la canción que escribió con Diane Warren para la nueva película de Sophia Loren La vida ante sí, es su corazón verdadero hecho música .

La cantante italiana asumió la tarea de traducir la letra escrita en inglés por Warren, que terminó grabando en cinco idiomas para dar mayor difusión a su mensaje: Seen en inglés, Yo sí en español, Eu sim en portugués y Moi si en francés, además de la versión italiana que aparece en la cinta y que ya ha sido sometida a consideración para los premios de la Academia.

La vita davanti a sé, título original del filme, fue dirigido por Edoardo Ponti, hijo de Loren, y se estrena hoy en Netflix. Sigue a Madame Rosa (Loren), superviviente del Holocausto a cargo de una guardería, quien entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido, Momo (Ibrahima Gueye), a quien acoge luego de que éste le roba.

Para Pausini era crucial que la canción reflejara la calidad humana de la película, primera en una década de la emblemática actriz italiana.

Es muy importante, porque la canción llega en un momento específico de la película y mi voz, el tema, es la voz de Sophia que le canta a Momo, entonces no puede decirle cosas obvias , señaló Pausini en una entrevista reciente con The Associated Press vía Zoom. Algunas cosas se pueden decir de varias maneras y la cinta es tan emocionante que también las letras en italiano tenían que serlo .

Aunque conocía a Loren desde hace muchos años, Pausini contó que fue Warren quien la contactó y le envió el tema en inglés con la idea de que lo tradujera y grabara en italiano.