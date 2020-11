De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 13 de noviembre de 2020, p. 5

Alice Cooper anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Detroit Stories, el cual llegará el 26 de febrero de 2021 a través del sello earMUSIC. Los fanáticos podrán escuchar un adelanto del álbum este viernes, cuando la primera canción, Rock ‘n’ Roll, esté disponible en todas las plataformas digitales.

Detroit Stories hace tributo a la ciudad que catapultó a la fama al grupo original de Alice Cooper y que le sigue al EP Breadcrumbs, lanzado el año pasado como un homenaje moderno a la escena del rocanrol más rudo y loco que jamás haya existido.

En 1970, el novato productor Bob Ezrin entró a la casa de una granja en las afueras de Detroit para trabajar con la banda de Alice Cooper. Dejando atrás el movimiento hippie de Los Ángeles, ya que ellos eran lo opuesto del ideal de amor y paz de ese grupo, Alice llevó a su notoriamente oscura pandilla al lugar de origen de la legendaria escena de rock que vio nacer al hard rock, garage rock, soul, funk, punk y más.

Ezrin taladró a la banda durante 10 horas al día para definir su sonido característico. Cada vez que clavaban una canción, los reclusos del hospital para criminales locos al otro lado de la calle vitoreaban, y así nació el sonido clásico de Alice Cooper.

Detroit era entonces el centro del heavy rock , explica Alice. “¡Tocabas en Eastown y eran Alice Cooper, Ted Nugent, The Stooges and the Who, por cuatro dólares! El próximo fin de semana en el Grande era MC5, Brownsville Station y Fleetwood Mac, o Savoy Brown o los Small Faces. No podrías ser una banda de rock suave o te patearían el trasero.