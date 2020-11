Abril Del Río

Periódico La Jornada

Viernes 13 de noviembre de 2020, p. a12

Gustavo Ayón, máxima figura nacional en el basquetbol mundial, lamentó la falta de proyecto cuando se avecina la calificación mundialista, una serie con Estados Unidos y Puerto Rico a fin de este mes en Washington, a la que de última hora fue autorizada la participación de México.

“Es una situación que no tiene pies ni cabeza. No se puede hacer una representación competitiva a 15 días del compromiso en la ‘burbuja’ de FIBA(Federación Internacional): no tienes entrenador, no tienes convocatoria, no se sabe quién va a gestionar todo el tema de la selección. Sinceramente a mí no me interesa un proyecto así, porque no tiene futuro para los jóvenes, para el basquetbol de nuestro país”, señaló Ayón, quien jugó esta temporada de pandemia en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional con los Astros de Jalisco.

El ex NBA que fue campeón en la liga española y en la europea con el Fuenlabrada de Barcelona y el Real Madrid, se mostró realista ante la incertidumbre del basquetbol mexicano, sancionado por la FIBA y en pugnas de dirigencia en la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol.

“Creo que es momento de hacer un cambio generacional, de fusionar la experiencia de grandes jugadores, como son Jorge Gutiérrez, Héctor Hernández, Paco Cruz y Juan Toscano, con Bryan Cevallos y Gael Bonilla, elementos del baloncesto juvenil.