La canción, como la grabamos, fue capturando frecuencias, polvito y silencios; estos últimos encajan en cierta suciedad, no negativa, obviamente, pero esto se siente en la canción y es su sonoridad y su identidad.

Giovanna Tommasi, creadora del video que ya circula en redes, visualizó esos cuadros sonoros y explica cómo logró concretarlo, con viñetas altamente imaginativas.

“El collage es una técnica que he ocupado para materializar imágenes; ahora no me inspiré en alguna corriente artística en exclusiva, aunque el collage pertenece al dadaísmo y tiene mucho de surrealismo, pero en esta canción, traté de contar la historia con estas técnicas y esa técnica se presta mucho para transmitir sensaciones; aproveché esta característica para contar la historia y, mas que imágenes, era crear sensaciones con base en escuchar la melodía y la letra de A esas horas del amor, que es reflejo de un trabajo muy sincero, igual, creo así es mi trabajo”, asegura Tommasi.