Periódico La Jornada

Viernes 6 de noviembre de 2020, p. 8

La banda panameña Señor Loop invita a todo el mundo a tomar la pandemia con responsabilidad con su nuevo EP Señor Loop se queda en casa y suelta varias plenas, una colección de canciones grabadas a distancia durante el confinamiento, concebidas como una forma de adaptación a los nuevos tiempos y una manera de conectar con sus seguidores mediante la música en tiempos difíciles.

“Aquí en Panamá la gente no acató las indicaciones y con nuestro sistema de salud pobre nos causó muchos problemas, por eso invitamos a todos a no salir de su casa, si no es realmente necesario.

Recién lanzamos nuestro nuevo disco y surgió la pandemia, teníamos planes increíbles, pero aprovechamos el encierro y, como músicos que somos, siempre tenemos ganas de tocar, también contamos con equipo en nuestra casa, uno que otro microfonito, pero tocar simultáneamente se complicó muchísimo. Decidimos hacerlo por partes, yo hago el clip, otro compañero la guitarra y así todos por separado , comparte en entrevista el guitarrista Iñaki Iriberri.

Este nuevo material se compone de seis temas, algunos son los más emblemáticos y que se desprenden de los álbumes Vikorg y La leña que prende madera; ya se puede escuchar en todas las plataformas de música por Internet.

“Yo fui el encargado de la mezcla y se empezó a oír muy bien, así se grabó la canción Cuando todo está bien, tema que fue bien recibido por nuestros seguidores y decidimos realizar el resto de las canciones.