l tema recurrente en mis columnas de La Jornada es la historia y su relación con la política. A veces más inclinado hacia el pasado, otros, más hacia el presente, pero siempre en ese eje. Hoy, sin embargo, quiero hablar de otro asunto, aunque quizá no es otro tema, pues como dicen que dijo Marx en alguna parte, sólo conocemos una ciencia, la ciencia de la historia . Es decir, todo lo humano es histórico.

Este año, las mariposas monarca llegaron a México antes de tiempo: desde mediados de octubre. Se atribuye este fenómeno a los efectos del clima por la entrada del huracán Delta a Estados Unidos. Año tras año inician la migración desde Canadá para pasar el invierno en los bosques de Michoacán y del estado de México. Un punto especial de su destino, Angangueo, fue el sitio elegido para desarrollar una historia fascinante en la película de ficción Hijo de Monarcas, dirigida por el biólogo y cineasta franco-venezolano Alexis Gambis; estrenada el 31 del pasado octubre en el 18 Festival Internacional de Cine de Morelia.

La historia hilvana la compleja metamorfosis personal de un biólogo oriundo de Angangueo, de nombre Mendel, que dedica sus solitarias, persistentes y apasionadas horas de estudio a las mariposas monarca, identificando la composición de los espléndidos patrones (matemáticos) en sus alas y la disposición de los colores en las mismas, obteniendo información genética que da luz acerca de elementos claves para la comprensión de la evolución. Todo esto en un laboratorio universitario en la ciudad de Nueva York, al que llegó como estudiante de doctorado.

La historia familiar lo llama de vuelta a Angangueo, donde observa los pedazos de bosque pelones que anuncian el grave daño que enfrentará la población de mariposas monarca, de continuar la tala indiscriminada de los bosques de oyamel en la región. Pero la tala del monte y la reactivación de la minería, ahora a cielo abierto, amenazan no sólo a la mariposa, sino a la vida entera. La tala y la mina, escenarios de todos los días en regiones y comunidades que siguen siendo sacrificadas por intereses económicos depredadores. La mina mata: de hecho, ya ha matado. Mata y divide, pues enfrenta entre sí a los personajes: hace 15 días escribí de la lucha del pueblo de Loma de Bacum contra el gasoducto y hace un mes de la lucha de las comunidades del municipio de Gómez Palacio, Durango, contra la fábrica de cianuro, pero no escribí –no cabe todo en un artículo– que algunos de los pobladores han sido comprados, literalmente, por las trasnacionales para aceptar el despojo o la fábrica. También ocurre así en esta ficción no tan ficticia en Angangueo.