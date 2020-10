El titular del canal de televisión informó que la emisora 21.2 trabaja con tecnología obsoleta de al menos cuatro años, opera con un transmisor dañado que funciona a 40 por ciento y cuenta con planta laboral de 11 personas que no han recibido pago por sus servicios desde el 16 de junio.

Sostuvo que pese a las condiciones del canal –del que se hizo cargo el 1º de octubre– y la emergencia sanitaria, no ha dejado de transmitir 24 horas los siete días de la semana y se ha sostenido como principal plataforma de difusión de las actividades del Congreso.

Agregó que no había un programa de mantenimiento preventivo ni correctivo de los equipos, además no están asegurados ni se actualizaron licencias de los programas de edición y antivirus; tampoco hay un catálogo de los archivos audiovisuales que facilite la búsqueda y no se entregaron las contraseñas de las cuentas de redes y no tiene una página propia en Internet.