Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 26 de octubre de 2020, p. 4

Carlos Cuadras ganaba los primeros episodios ante el campeón supermosca Francisco Gallo Estrada el viernes pasado. En el mejor episodio del retador, el tercero, con el monarca que se levantaba de una caída, parecía tocado, la campana sonó antes de tiempo: faltaban más de 20 segundos para el final.

En el boxeo, en esos segundos puede cambiar una historia , recuerda Cuadras; “pero no quiero especular con lo que pudo ocurrir y no sucedió. No sé si fue un error humano o quisieron proteger al Gallo porque había caído. No lo sé y ya no importa”.

Fue casi medio minuto que hizo falta. Un lapso que tuvo al mejor Cuadras de la noche, pero que no le despierta sospechas de alguna conducta opaca. Las cosas sucedieron así y no quiere perder tiempo imaginando otros desenlaces.