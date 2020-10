Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Domingo 25 de octubre de 2020, p. a10

Manuel Lapuente criticó a los técnicos y clubes que regatean jugadores al Tri y no los ceden de buenas a primeras al seleccionador Gerardo Martino. Eso está muy mal. Si el futbolista sale a Europa gana presencia, experiencia, madurez y vale más. Porque además, luego resulta que si hay interés por alguno lo quieren vender en 15 millones de dólares, ¡cómo tanto! ¿Quién esperan que les pague si el mexicano no tiene ese roce internacional? No entiendo nada .

El ex timonel de Tri en el Mundial de Francia 1998, agregó: “Debemos apoyar al Tata Martino siempre, porque está trabajado bien”, pues opinó que los choques amistosos de noviembre contra Sudcorea y Japón serán de gran utilidad, y los de octubre ante la Organje y Argelia “me gustaron mucho, ¡hombre! Holanda es un equipo de primer nivel y México no desmereció al enfrentarlos.