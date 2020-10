–¿Cómo viven los migrantes la situación?

–Depende cuál sea tu posición dentro de la sociedad. Yo soy un migrante afortunado, no he tenido que huir de hordas racistas disparándome a la hora de entrar al país. Tengo un empleo establecido, documentos, y aunque en varios lugares puedo sentir la presión de una sociedad racista ni de lejos sufro lo que los indocumentados. Es una enorme cantidad de cosas, no sólo problemas laborales. También es libertad de expresión. Muchas veces se piensa que ésta se reduce a tu capacidad para criticar al poder, pero en realidad empieza mucho antes, desde tu libertad para hablar en la lengua que se te pegue la gana y en este país hay muchísimos lugares donde trabajas por una miseria y porque algún imbécil te escuchó decir una palabra en español te empieza a acosar y llama a las autoridades para que te deporten.

–¿Como en el cuento que titulaste Los conspiradores?

–Sí, un poco. Este cuento me gusta mucho y es quizá el que más me costó. Es algo parecido, sólo que en el cuento el tema es un grupo que está oprimiendo a otro a través de la apropiación de su propio lenguaje. Aquí en Estados Unidos puedes ver algo similar con la comida rápida, por ejemplo los tacos.

Construcción de la memoria

A sus 50 años recién cumplidos, el mexicano se pronuncia partidario de la literatura como vehículo para poner a la luz temas que no aparecen en otras formas de escritura. Cuando le pregunto sobre los pocos registros que se encuentran en los libros sobre la gripe española de principios del siglo pasado, reflexiona y ofrece una posible explicación: quizá tiene que ver con cómo se construyen los cánones literarios en la memoria histórica, a veces no es tanto que no haya registros o voces, sino quién decide qué registros se canonizan y cuáles las voces a escuchar .

–La ciencia de la extinción es el primer cuento del libro donde el protagonista se enfrenta a la pérdida de la memoria. Platícanos, ¿tendremos registros literarios de la época que estamos viviendo?

–La respuesta tendrá que ver con ¿a qué se le está poniendo atención? En los años 50 del siglo pasado hubo otra pandemia de la cual, por alguna razón, nadie habla. Fue el virus H2N2, que también vino de Asia y el lugar donde más gente murió fue en América Latina, con más de un millón de muertos a escala mundial, y no escuchamos hablar de eso. El nivel de gravedad que se le da depende de si son vidas indispensables, pero ¿quién lo decide? Varía en cada época, pero evidentemente hay un factor que obedece a una lógica colonial. ¿Cuáles son las tragedias que califican como tales? ¿Cuáles como daños colaterales?

En sus libros, Yuri Herrera viaja a universos muy pequeños como el de una bacteria o tan gigantes como el de un cometa. Cuando platicamos sobre ellos, señala: el viaje puede ser una revelación y una epifanía. Pero también puede ser el descubrimiento de una gran soledad .

–Ésa, la soledad, no es nada más cuando no hay otras personas u otras voces, sino cuando las hay y no logras encontrar un vínculo. Hay un punto en el cual, más allá de las redes sociales y de relaciones personales que puedes desarrollar en el lugar a donde has ido, encuentras que hay una carencia que tú no sabías que tenías, un hueco que te da la distancia, sobre todo la permanente. Aún más cuando pasas demasiado tiempo lejos y extrañas, son cosas básicas para tu paz espiritual. Y no las descubres tan fácil, al menos yo no, hasta después de escribir este libro; no es que fuera un propósito inicial, sino que son cosas que van saliendo.