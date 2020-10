D

os mujeres inglesas, una veterana, otra más reciente, que se rifan generando fina música electrónica para la pista de baile, estrenan sendos álbumes para dar luz y aire a este triste otoño: Róisín Murphy y Kelly Lee Owens.

1. Róisín Murphy: Róisín Machine. La ex vocalista de Moloko (1994-2002) cumple casi dos décadas de ser un referente de elegancia y sofisticación electrónica. La cantante nacida en Dublín y avecindada en Londres tiene buen oído para codearse con afilados cerebros tras las consolas, que le ayudan a completar los proyectos que ella misma dirige. Murphy es hoy una artista más de culto que de relumbrón, al editar discos-concepto excitantes, de voz propia, lo cual no es tan sencillo en un género tan estandarizado como el dance. Además, no edita álbumes con frecuencia, lo que le lleva a pensar ideas musicales atemporales, alejadas de la moda, y se da su tiempo para armar trabajos bien planeados (además de que en 2009 fue madre, lo que la mantuvo de 2007 a 2015 sin grabar, salvo sencillos y colaboraciones). Así, de 2005 a la fecha ha editado sólo cinco discos, casi todos de calidad: el funky Ruby Blue (2005), Overpowered (2007), el aclamado Hairless Toys (2015), nominado al Mercury Prize; el Take Her up to Monto (2016), un tanto más flojo, y ahora el fantástico Róisín Machine: una delicia disco-house espacial llena de sintes y cuerdas, grabado como una mezcla continua con breves pausas. Su voz, usualmente nasal, aunque sigue siendo grave y estilosa, se ha suavizado, pero siempre con temple fuerte, un tanto teatral, esta vez con una imagen trashy y lacónica. Dentro de su viaje retro, cual película cyber de los años 70 y 80, los matices suben y bajan de tema en tema, lo que lo hace un álbum llevadero, sabroso, nada predecible; melódico, personal, con todo y que plantea un alter ego androide como personaje, en juego con entes de mitología griega. La producción de Richard Barratt (del dueto Crooked Man), actualiza tanto las raíces house-funk como el electro-disco de Giorgio Moroder, haciendo de ésta una maquinaria bien aceitada, lista para ayudar a lustrar el piso.

2. Kelly Lee Owens: Inner Song. La londinense Owens integra la generación de productoras nacidas en los años 80 que llevan al menos una década ganando prestigiado terreno como generadoras digitales o como diyéis. Mujeres como Laurel Halo, J-Lin, Kaitlyn Aurelia Smith, Félicia Atkinson, entre muchas otras, perfilan esta paleta rítmica. Kelly Lee se dio a notar como colaboradora del afamado Daniel Avery en coros, así como con otra gran figura actual del género, Jenny Hval. Pero pronto despuntó como autora y productora, al punto de remezclar a grandes como Björk, St. Vincent y Jon Hopkins. Su debut homónimo de 2017 resonó entre lo más notable de ese año (Ruta Sonora incluida: https://bit.ly/3kmxzKH), pleno de rico downtempo flotador. Y es con tal prestigio que en segundo disco, Inner Song, entrega otra delicia un tanto más ecléctica, ya no sólo con temas de inmersión electro-dream-pop, sino con tracks harto bailables a punta de techno y prog-house de beats suaves pero arrojados, altamente contagiosos, con leads de teclado melodicósmicos, encantadores; interesante track es Corner of my Sky, en el que el legendario John Cale (Velvet Underground) recita/canta fantasmales pasajes poéticos. Aunque muchos temas son instrumentales, cuando Kelly canta, su etérea voz pop de terciopelo acaricia el oído. En contraste con el disco de Murphy, éste es idóneo para danzar hacia dentro.