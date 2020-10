Villalobos estuvo lejos de sus orígenes zapotecos durante 15 años, pero ahora que está de regreso le interesa que se logre hacer un cine diferente, sin caer en el cliché ni en los estereotipos, por eso busca plasmar otras realidades, otras formas de decir que el Istmo de Tehuantepec, donde están asentadas culturas como los ikoots, mixes, chontales y zoques, también es un territorio de migraciones variadas de otras zonas del país, por eso considera que no es una cultura pura, sino cambiante y en constante transformación.

Con su cortometraje, Villalobos busca vernos desde una manera no impuesta, como quieren los de afuera, sino que nos veamos a nosotros mismos , lo cual sabe que no es sencillo de lograr debido a que en la zona de ubicación y de donde es originario, el Istmo de Tehuantepec, se ha creado un cliché o arquetipo . Sin embargo, esta área es mucho más, pues ha vivido cambios y migraciones.

Postura alternativa

El oaxaqueño cuenta con una formación profesional en el cine y con estudios de historia; su interés en el séptimo arte surgió durante su niñez. Las salas comunitarias fueron cerradas y fue por medio de la televisión que alimentó la pasión por el cine. Más tarde se hizo asiduo a la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México.

Desde un posicionamiento alternativo al cine establecido y ortodoxo, Villalobos se refirió a la extinción de los fideicomisos en apoyo al cine (que nunca obtuvo). Resaltó que no se trata de estar en favor o en contra, pero el cine nacional está sustentado en la nada, se vive en una fantasía de industria, porque no existe tal, pues se ha dejado de pensar en el público .

Añadió que de las 216 películas que se produjeron el año pasado, se exhibe un porcentaje mínimo y eso no es responsabilidad de los cineastas, sino de la parte de la exhibición, en la que existe una veta y un gueto por las dos principales cadenas del país: Cinemex y Cinépolis.

Más allá de recargar todo el peso a la industria del cine en México, el fondo es que los artistas no se están comunicando con el público, además existe una corrupción importante en esas subcuentas, no se sabe que pasó con ese dinero. Sin embargo, no dejo de reconocer a cineastas mexicanos que lo han dado todo. Para ellos mi admiración .

Juan Pablo Villalobos, además de hacer cine, promueve el valor de este arte en su comunidad. Desde hace ocho años tiene un cine club en Tehuantepec. Lo impulsará de forma constante a fin de que sea un espacio en el que los jóvenes y menores de edad consideren al séptimo arte parte de su educación.