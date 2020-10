De La Redacción

Viernes 23 de octubre de 2020

Tres días cargados de actividades alrededor de la música son los que ofrecerá la Feria Internacional de la Música para Profesionales (Fimpro) en su sexta edición, del 4 al 6 de noviembre, esta vez de manera virtual, pero con el compromiso de mantener el paralelismo cultural y artístico con otro cónclave realizado en la ciudad de Guadalajara. Lo que la FIL es a los libros, la Fimpro es a la música , dice el director del encuentro, Sergio Arbelaez.

En esta ocasión las actividades serán transmitidas en línea y tal formato generará algunas modificaciones, comenta Arbelaez. “Este año no vamos a hacer shows cases (videos) como tal, nuestro interés es generar oportunidades para los artistas y en esa medida vamos a hacer más conferencias que den oportunidad a los artistas de conectarse con los profesionales, y la esencia de la Fimpro, que es generar ideas, negocios, oportunidades para la industria de la música, se mantiene viva en estos formatos”.

Los ejes temáticos en las actividades académicas girarán, entre otros contenidos, sobre una agenda de género, periodismo musical, la relación entre Chile y México y una serie de presentaciones de herramientas de trabajo dentro de la industria.

Sobre el contenido general, Arbelaez aclara: “Con la idea de articular la industria de la música, este año vamos a tener en nuestra agenda la presencia de la mujer en dicho ámbito; vamos a visibilizar su presencia a través del lanzamiento de un libro que se llama Cantoras todas, además de tener una alianza con la organización She Said So y la mexicana Now girls rules, con el fin de hacer una serie de mentorías y encuentros con organizaciones de mujeres en la industria musical.