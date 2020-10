Jorge Caballero

Cuando el tándem integrado por Elpida Nikou y Rodrigo Hernández planeaba hacer un nuevo trabajo después de sus documentales Disparos y Cherán, the burning hope, le afloró las ganas de contar una historia de la violencia desde una perspectiva que tuviera las dos realidades, la de México y la de Estados Unidos; algo que estuvimos buscando desde hace bastante tiempo, porque queríamos trabajar con la productora Poh Si Teng, quien es comisionada por Witness de Al Jazeera, y estuvimos buscando una historia que pudiera encajar con esa perspectiva de los muertos y los beneficios .

El esfuerzo se concretó y este viernes debuta en la selección oficial del Austin Film Festival su documental Blood on our side, que sigue a un equipo de médicos forenses en su día a día, levantando cadáveres en Ciudad Juárez.

La fibra óptica y las aplicaciones para teléfonos inteligentes hacen posible la entrevista transatlántica con Elpida Nikou y Rodrigo Hernández, quienes precisan que no queríamos hablar otra vez de la violencia en Ciudad Juárez y en México, sino hacer por lo menos la reflexión de hasta qué punto hay quienes de verdad consiguen sacar ventaja de tanta muerte que hay en el lado mexicano .

Cabe mencionar que Nikou y Hernández son parte proactiva de la Cooperativa/Productora Muzungu, que aglutina a directores, editores y periodistas, en la cual se trabaja de forma horizontal en todas las producciones que emprenden.

Fue complicado seguir la chamba de este equipo de peritos forenses y ver lo frustrante que resulta para ellos no darse abasto, porque los muertos no paran en esa ciudad. No les alcanza el tiempo para levantar tantos cadáveres .

Para dar cuenta de la magnitud del problema, ilustran: Imagínate, durante muchos años Ciudad Juárez fue el lugar con la mayor cantidad de muertos por violencia del mundo, mientras El Paso, Texas, con el que comparte frontera, fue durante muchos años la ciudad más segura de Estados Unidos, es como el contraste más brutal que se pueda imaginar. Mientras el tráfico de drogas es la razón de tanta violencia en México, en el otro lado es donde están consumiendo, blanqueando el dinero y se benefician .

Blood on our side se centra en la figura de una perito, porque a decir de los directores, nos pareció interesante la historia de Ana Lorena, pues Chihuahua es de los estados con más feminicidios en México y ella es una criminalista en ese contexto de violencia de género. Es la historia de una mujer haciendo lo que puede en ese entorno hostil de corrupción, impunidad, muerte y violencia; además, tuvimos que convencer a la fiscalía para que nos permitieran grabarlos y, sobre todo, que nos dieran ese acceso a contar cómo es el día a día de su chamba, no solamente el hecho de seguirla, sino mostrar el lado humano de esta parte .

Empatía

Para realizar el documental, los directores tenían que ganarse la confianza del equipo forense con el fin de crear empatía. “Hicimos varios viajes a Ciudad Juárez y pasamos tiempo con ellos, hasta que conseguimos romper una barrera de desconfianza, porque al equipo forense le resulta complicado abrirse a las cámaras, a los periodistas y documentalistas, porque el primer contacto que tienen los peritos con los medios suele ser en el contexto de la nota roja y, segundo, por la misma violencia a la que ellos están sometidos.

“Fue una cuestión de irse ganando la confianza de Ana y todo el equipo con el que trabaja. Lo triste fue ver que cada vez que íbamos a Ciudad Juárez no nos faltaban imágenes; todo el tiempo están recogiendo muertos, todo el tiempo están trabajando… lo difícil fue entrar en esta parte más personal de cómo vive alguien esa realidad, cómo eres capaz de aceptar, asumir y lidiar con el hecho de enfrentarte a muertos a diario y cómo les va afectando en su vida personal y a la gente que tienen a su alrededor. En el caso de Ana Lorena, perdió compañeros y familiares por culpa de esta violencia.”