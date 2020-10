▲ En esta imagen de 1969, le anota al arquero venezolano Fabrizio Fasano en Río de Janeiro. Pelé conquistó con el Scratch do ouro los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 70. Foto Ap

São Paulo., Pelé cumple hoy 80 años. Pero el festejo tendrá que esperar. El mito del futbol mundial pasará el día aislado con unos cuantos familiares en las afueras de São Paulo, donde recibirá una avalancha de tribu-tos de futbolistas, aficionados, celebridades y políticos.

Su portavoz Pepito Fornos dijo que Pelé pasará el onomástico en su mansión en la ciudad costera de Guarujá, en el estado de São Paulo, donde se ha mantenido en cuarentena desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Va a estar sólo con su familia. Nada de fiesta. Así ha sido durante toda su vida , aseveró.

Fornos añadió que el ex futbolista no ha salido a la palestra recientemente, porque sigue de duelo por el deceso de su hermano Jair, quien falleció de cáncer en marzo.

Aunque encerrado y más viejo, O Rei no pierde el humor. Estoy bien, solo que no me va a dar para jugar , bromeó el tricampeón del mundo en una plática a distancia con el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) a inicios de esta semana.

Con su carisma y sonrisa de siempre, el llamado Rey del futbol ha estado muy activo en sus redes sociales, donde recuerda algunas de sus proezas, como su primer gol con el Santos, cuando tenía 15 años, o el primer Mundial que conquistóBrasil, en 1958, con una actuación suya memorable.