▲ El pianista Keith Jarrett, uno de los más importantes de la historia del jazz, confirmó la razón de su ausencia de los escenarios en los pasados dos años: sufrió dos derrames cerebrales en 2018. El músico señaló que es muy poco probable que vuelva a tocar en público. Mi lado izquierdo todavía está parcialmente paralizado. Puedo caminar con un bastón, pero me llevó mucho tiempo conseguirlo, un año o más. No puedo moverme en absoluto por esta casa , contó a The New York Times. Estaba tratando de fingir que era Bach con una mano, pero eso fue sólo jugar con algo... No sé cuál será mi futuro , agregó el intérprete de 75 años. No me siento pianista en este momento . Aquí, el 18 de julio de 2003. Foto Afp