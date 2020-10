Las primeras imágenes de la película sugieren el caos que vendrá a imponerse en el relato. Eso establece un clima de tensión que permea las escenas siguientes, descriptivas de una lujosa boda en una mansión del Pedregal entre Marian (Naian González Norvind) y Alan (Darío Yazbek Bernal), acompañados por sus familiares y amigos. Pequeños signos indican que las cosas no andan bien. Agua verde sale del grifo de la cocina y hay reportes de una manifestación que se ha salido del control de las autoridades; en eso, un ex empleado (Eligio Meléndez) interrumpe el festejo con la petición de un préstamo. Rebeca (Lisa Owen), la madre de la novia, decide despacharlo dándole una cantidad cualquiera. Marian es la única caritativa de la reunión y ofrece prestarle de su tarjeta de crédito, para lo cual necesitará abandonar la boda por unos instantes. En su ausencia, docenas de intrusos entran a la mansión. Han venido a matar y saquear. Escenas de pillaje y vandalismo ocurren en varios puntos de la Ciudad de México. Se impone la ley marcial.

Por su parte, Werner Herzog mira a los cielos en su nuevo documental Fireball: Visitors from Darker Worlds ( Bola de fuego: Vi-sitantes de mundos más oscuros). No se trata de los ovnis, sino de manifestaciones más concretas de lo extraterrestre: los meteoritos. Con la codirección del científico Clive Oppenheimer (que ya había colaborado con Herzog en Into the Inferno (2016), su documental sobre volcanes, el proyecto visita los principales lugares del mundo donde han caído meteoritos de diverso tamaño.

Ahora los excéntricos que habitualmente pueblan el cine de Herzog son, en esencia, científicos que han dedicado sus vidas a estudiar esos fragmentos de asteroides que caen sobre la Tierra. El cineasta permite que Oppenheimer haga las entrevistas, mientras él se limita a hacer comentarios entre poéticos y socarrones. Cuando la conversación se vuelve demasiado específica, Herzog interrumpe eso es muy complicado y no los vamos a torturar con detalles . Y cuando llega al puerto yucateco de Chicxulub, lo califica de una playa tan olvidada de Dios, que uno quisiera llorar . Mientras se escucha la canción A pesar de todo, entonada por Ana Gabriel a ritmo de mariachi.

La impresión general es demasiado salteada y ecléctica para tener un impacto. No se trata del documental más apasionante de su autor. Quizá lo más inquietante sea la visita a un centro telescópico en Hawai, cuya misión es detectar cualquier cuerpo celestial cuya trayectoria pudiera amenazar a la Tierra y sus habitantes. Tarde o temprano , dice uno de los astrónomos, vendrá uno grande .

