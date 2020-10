–Algo que pude constatar es que son gente muy normal –entre comillas–, aunque no es una palabra que me guste mucho para definir a un ser humano o a un personaje, pero lo digo en el sentido de que no se trata de estos policías en los que la heroicidad impregna todo lo que hacen. No son esos personajes que vemos mas que en la ficción americana y, sobre todo, la norteamericana. Eso lo noté desde el primer briefing del guion y me quedé muy sorprendida, porque me costaba definir quién mandaba.

“Hacer este personaje a nivel actoral, para mí es un sueño. Creo que se aprende mucho más cuando trabajas con gente que vive en tantos lugares porque filmamos con personajes de todo el mundo. Fui muy fan de los actores árabes de la serie, creo que están increíbles. Hasta me mosqueé cuando me enteré de que no eran profesionales. Les crees todo porque se nota que lo que interpretan lo traen muy pegado a la piel; incluso, intervinieron en el guion. Ese tipo de experiencias me gustan.

–Tuvimos la fortuna de contactar íntimamente con los auténticos protagonistas de La Unidad. Existe la comisaria que yo interpreto, aunque no con los mismos problemas de mi personaje. Pude trabajar con ella mano a mano; aunque llegué la última en el casting, sí me involucré mucho. El guionista estuvo en una operación; se supone que eso no es algo que se puede decir así nada más, pero igual les mola contarlo. Es gente que viene de investigar casos de terrorismo en España. Tienen un pasado como organización y por eso es una de las unidades antiyihadistas más importantes del mundo. Su visión de cómo está globalizado este tema es muy amplia, así que meternos de la mano de ellos hizo todo más fácil.

“De la comisaria, cuando la vi por primera vez, me dije ‘no puede ser que esta mujer esté al frente’, porque era muy jovial, redondita y con una buena cara; una madre de familia común y corriente, no era una caricatura. Era una tía que se sentía muy cercana. Entonces me di cuenta de que la serie estaba escrita con muchas ganas de que transmitiéramos claramente y con realismo el peso de la responsabilidad. Nos enfocamos sobre todo en la estimación entre ellos. Se llevan muy bien y es un equipo muy bien formado, porque cada uno en su departamento es el mejor. Saben que se necesitan los unos a los otros, y que si yo trabajo contigo y te fallo, eso va a hacer que haya muchas dificultades en la operación. Había mucho respeto entre esta gente muy preparada; sin embargo, también hay mucha normalidad.

“Rápido notamos que es un trabajo en el que necesitas mucho humor. Es como entrar en un hospital de cirujanos. Nunca verías a un médico en plena operación a corazón abierto con cara de circunstancia. Se lo llevan todo muy tranquilo. De repente era muy raro estar entre ellos. Una vez me pasé un tiempo con el tío encargado de las redes, que me mostraba cosas de su trabajo, y al cabo de un rato tuve que pedirle que ya no me mostrara más. Me enseñó los videos de captura de los delincuentes jóvenes que terminan en estas organizaciones criminales tan peligrosas, y eran terribles. Trabajan codo a codo con la muerte; para no perder la cabeza ponen mucha distancia.

En el sentido más íntimo, mi personaje pasa por un problema que vivió uno de los integrantes de La Unidad. Sí hay historias muy personales que, aunque no le ocurrieron a un solo miembro en la historia real, terminaron formando parte de los personajes de ficción. Por ejemplo, la comisaria que me asistía durante el rodaje de la serie tuvo que dejar su despedida de soltera para atender un asunto de trabajo y ni siquiera pudo dar explicaciones porque es gente que lidia con asuntos muy confidenciales y peligrosos. Hay mujeres que trabajan en esto y que tienen hijos, los recogen en la escuela sin que los demás sepan a qué se dedica, pero a final de cuentas van a las juntas del colegio con una pistola guardada. Es gente que no se puede permitir estar ni una hora desconectada del teléfono. Su trabajo es su vida y muchas veces supera incluso la ficción. A veces estábamos comiendo y no dejaban de mirar el móvil, que para muchos podría considerarse mala educación, aunque para esta gente es una cuestión de vida o muerte.

–¿Qué te dejo interpretar a este personaje, más allá de lo actoral?

–No quería hacer un personaje heroico y nada más. No quería hacer una serie de buenos y malos; precisamente, me ocupé de ver en los personajes la contradicción humana. Esto es algo que no he dicho, pero te lo cuento: la comisaria en la que me basé ya estaba considerando dejar el trabajo porque sentía que no era tan buena en lo que hacía.