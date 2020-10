E

s necesario precisar términos y conceptos. Morena no es un movimiento, ni es un partido. Fue una coalición electoral dirigida por un talentoso político y articulada a partir del repudio, el rechazo y el resentimiento contra una élite rapaz y un sistema que excluyó a la mayoría de los mexicanos.

Entonces ¿qué es? Camina, se mueve, participa en elecciones. Interviene poco, muy poco, en el debate público y se pelea consigo misma mucho, mucho, pero mucho. No es el partido en el gobierno, puesto que no tiene el gobierno. No es el partido en el poder, porque no es partido y mucho menos tiene el poder. Entonces, ¿por qué tanto desgarramiento y tanto empeño por ganar la dirección –presunta dirección–, del presunto partido?

Lo que sí es. Es un espejismo que se alimenta del pasado. De un pasado distorsionado. Porque a decir verdad, ningún partido en México fue decisivo en la sucesión. Durante el largo tramo del priísmo, el presidente de la república lo designaba y el partido, a toro pasado, lo investía. Todos se mantenían disciplinados dentro, porque afuera reinaba el frío bajo la forma de ostracismo político o del destierro.

La mala suerte de los presidentes. Hasta Zedillo el presidente seleccionaba a su candidato y siempre ganaba… hasta que perdió. Los tres siguientes presidentes corrieron con mala suerte. Fox impulsó a su esposa sólo para enterarse que Calderón lo había madrugado. Calderón se quedó sin candidato cuando éste murió en un accidente. A Peña se le cebaron sus dos candidatos, ambos por ineptos: quien quedó fue un no-priísta sin PRI.

¿Quién les dijo? Muñoz Ledo es sin duda la auténtica imagen de la transición. Con Cárdenas escindieron al PRI y fundaron un nuevo partido. Trató de competir con un pequeño partido en las elecciones de 2000. Perdió, pues no era Cuauhtémoc, muy a tiempo porque le alcanzó para celebrar con Fox el triunfo de éste. Desde finales del sexenio zedillista, y luego con Fox, lanzó la propuesta más inteligente y acabada de lo pudo ser el destino de la transición: la reforma del Estado. Fracasó. Aún así, ha generado un sinnúmero de iniciativas políticas y cívicas importantes. Por eso es celebrado. Pero no es hombre de multitudes a menos que le apliquemos la célebre estrofa de Whitman: