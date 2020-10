La escritora Anne Carson, que recibió el premio de las Letras, envió también su discurso a través de Internet, en el que recordó sus vivencias durante su peregrinaje por los caminos de España cuando realizó el llamado camino de Santiago. El rostro español es un rostro serio, un rostro severo; no sonríe sin una razón para hacerlo. Hasta que me acostumbré a ello, me preocupaba todo el tiempo estar haciendo algo mal. Los rostros norteamericanos, como saben, sonríen continuamente, con todos los dientes, sin motivo alguno. Pero una sonrisa española es difícil de ganar .

Uno de los discursos más esperados fue el José Ignacio Guerrero Sanz, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Gregorio Marañón, en Madrid, quien advirtió que la historia del año 2020 estará marcada por la peor crisis sanitaria a la que el mundo se ha enfrentado en el siglo XXI. Una pandemia que ha cambiado nuestra forma de vida y que nos obliga a afrontar un futuro incierto. Pero que también nos ha enseñado lecciones importantes y nos ha hecho recuperar valores esenciales. Hemos aprendido que es difícil entender la palabra concordia si no va unida a la de solidaridad y que una pandemia que nos trajo y trae tanto sufrimiento, dolor, deshumanización y muerte, también nos ha recordado que la concordia solo se obtiene con el esfuerzo de todos a través de la solidaridad .

La gala también estuvo marcada por la música de otro de los galardonados, que falleció recientemente, Ennio Morricone, quien recibió el galardón junto al también músico de bandas sonoras John Williams.

También fueron reconocidos en sus campos Dani Rodrick en Ciencias Sociales, Carlos Sainz en Deportes, la Fundación Gavi en Cooperación Internacional, e Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y Emmanuel Candès en Investigación Científica y Técnica.