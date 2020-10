▲ Stevie Wonder en un concierto en Los Ángeles en 2018. El cantante informó que donará las ganancias del sencillo Where is our love song. Foto Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de octubre de 2020, p. 7

Nueva York. Stevie Wonder lanzó dos nuevos sencillos apelando a la unidad en medio de los desafíos del racismo sistémico y la pandemia de coronavirus, y dijo que donaría 100 por ciento de los ingresos de uno de ellos a la organización sin fines de lucro Feeding America.

Where is our love song y Can't put it in the hands of fate, son canciones Wonder, de 70 años, y dijo que había comenzado a escribir hace años sobre relaciones románticas, pero se inspiró para darles un giro diferente por los tumultuosos acontecimientos del año pasado. Si puedo hacer algo para usar el don de la canción para ayudar a alimentar a la gente, para compartir mi amor ... es mi alegría , señalo el cantautor a una videoconferencia, refiriéndose a Where is our love song.

En estos tiempos, estamos escuchando las llamadas y gritos de atención más conmovedores para que esta nación y el mundo, por favor, escuchen nuestra necesidad de amor, paz y unidad , mencionó.

El ídolo estadunidense lanzó estos dos sencillos bajo su nuevo sello discográfico, So what the fuss music, distribuidas por Republic Records de Universal Music Group.

El cantante hizo el anuncio durante una conferencia de prensa virtual en la que también actualizó sobre su salud al decir que fue bendecido con un nuevo riñón el pasado diciembre.

Desde que me dieron de alta del hospital, las enfermeras se han asegurado de que me tome mi medicina a tiempo y así lo haré por el tiempo necesario, incluso si eso es el resto de mi vida. Me siento de maravilla. Mi voz se siente de maravilla , dijo. Me siento como si tuviera unos 40 años ahora y le agradezco a todos por sus oraciones y su amor .

Y a todos los que han estado oyendo rumores, escuchen, si me siento de alguna manera particular, se los dejaré saber”, continuó. “No queremos estar mal informados. Afirmó que es la primera vez que lanza dos canciones al mismo tiempo y lo hizo en coincidencia con el cumpleaños 36 del segundo de sus nueve hijos, Mumtaz Morris.