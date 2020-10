E

n agosto de 2011 Leo Muñiz y yo platicábamos a un costado del Palacio de Bellas Artes, cigarro en mano, esperando que iniciara la conferencia de prensa en la que se anunciaría la segunda entrega de reconocimientos a los Pioneros del Jazz en México y los nombres de los 10 músicos seleccionados para este homenaje.

Entre una extensa lista de posibilidades, habíamos elegido a este maestro de la trompeta como uno de los músicos más importantes en la historia de nuestro jazz y él lo tomaba con una asombrosa naturalidad, sin fatuidad alguna ni jactancias de aparador. Cuchillo sabía que su gigantesca trayectoria bien merecía un reconocimiento. Y pues qué bueno. Muchas gracias.

Leo Muñiz falleció el pasado 28 de septiembre a causa de una úlcera en el estómago.

“Mi papá murió por una negligencia médica –comenta su hija Marianela–. De repente empezó a sangrar mucho y lo llevamos al Seguro Social; ahí nos dijeron que tenía unas várices en el estómago y nos lo dieron de alta con siete de hemoglobina, cuando tenía que haber sido con 12 o 13. Le iban a poner una transfusión que no le pusieron y entonces él mismo me pidió que lo sacáramos de ahí, porque estaba sufriendo maltrato. Cuando llegamos a casa ya no hubo forma de levantarle la hemoglobina; una especialista del Politécnico le mandó inyecciones de hierro, pero ya fue imposible. Falleció, se quedó helado.”

Leodegario Muñiz Herrera nació el 2 de octubre de 1935 en San Felipe, Guanajuato. A los cinco años empezó a tocar el saxofón, pero pronto lo cambió por una trompeta que le hizo su papá, violinista y fabricante de instrumentos de aliento en San Felipe. En 1942 murió su papá y la familia se mudó a Guanajuato capital, donde, cuatro años después, se integró como trompetista de la Orquesta de las Fuerzas del Estado junto con su hermano Lázaro (también trompetista).

A los 16 años se mudó al Distrito Federal e inició una larga carrera como trompetista en las principales orquestas de la ciudad: Pablo Beltrán Ruiz, Juan García Esquivel, Ismael Díaz, Mario Ruiz Armengol, Luis Arcaraz y un largo etcétera. En 1953 se fue a Ciudad Juárez con la orquesta de Cuco Valtierra y ahí lo escucharon los célebres Woody Herman y Harry James, que de inmediato compraron su contrato a Valtierra y se lo llevaron a Nueva York.