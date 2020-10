N

o era exageración.

¿Había exagerado Conchita?

No.

¿Olor a rosas y jazmines, a naranjos y nísperos, a tierra mojada y a sol?

Utilicemos algunas palabras del inmortal García Lorca:

“Amanecía

en el naranjal.

Abejitas de oro

buscaban la miel.

¿Dónde estará la miel?

Está en la flor azul,

Isabel.

En la flor

del romero aquel”

Volvamos con Conchita:

“¡Ah, qué cosa tan maravillosa! Quisiera abrazar al mundo, quisiera que todos conocieran este delirio de bienestar. ¡Despertar una mañana de aquellas en un cortijo como aquel y, además, sabiendo que se va a torear en la feria de Sevilla! ¿Qué habría hecho yo en la vida para merecer tantas maravillas de Dios?

“No cabe duda: algo, no cabe duda: algo, esa mañana, me llegó hasta el alma; no recuerdo sensación igual. Vistiéndome rápidamente y después de saborear unos huevos y unos churros con chocolate, preparados por la vieja gobernanta Asunción y supervisados con aprobación por el joven capellán del cortijo, salí corriendo en busca de Ruy y del dueño de la casa, don Ignacio Vázquez, que debería haber llegado de Sevilla esa mañana. Encontré a los dos en la huerta. Conversaban con el mayoral.

“–Muy bien, señorito –respondía ése.

“Me llamó la atención que llamara señorito a un señor ya de edad.

“Don Ignacio me recibió con mucho cariño y nos dijo que su mujer nunca venía al campo en verano y que nos esperaba para almorzar en Sevilla.

“Era temprano cuando atravesamos el puente de Triana. Las calles estaban recién regadas, eran pocos los caballistas y en los cafés los camareros estaban tranquilos. Mas cantaban ya las castañuelas de la gente mayor y en el aire había una promesa de calor y toros. Miré a la Maestranza; estaba cerrada. El cartel del día era: Manolete, Pepe Luis Vázquez y Carlos Arruza. Mi tarde era la última de la feria. ¡Ya llegaría!