Viernes 2 de octubre de 2020, p. a11

Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán y ex futbolista, se mostró en contra de reabrir las puertas de los estadios Azteca y Olímpico Universitario debido a la pandemia de Covid-19, pese a que la Liga Mx prepara un protocolo para el retorno de un cierto porcentaje de los aficionados a los recintos.

Puede haber un rebrote (del virus), sobre todo está el caso de los asintomáticos, de los jóvenes que podrían estar en Ciudad Universitaria, desde mi punto de vista debemos esperar a un descenso en los casos de contagio, a que haya una vacuna , señaló para el portal As México.

Los estadios Azteca y Olímpico Universitario, donde juegan América, Cruz Azul y la UNAM, se encuentran dentro de la alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, demarcación que está bajo el cargo de Negrete.

De acuerdo con medios, la Liga Mx revelará un protocolo para el retorno de los aficionados a ciertos estadios y contempla el ingreso de 50 por ciento de aforo de los inmuebles. No obstante, el ex seleccionado nacional sostuvo que aún no es viable la posibilidad de que las Águilas, La Máquina y los Pumas jueguen en casa ante sus aficionados.