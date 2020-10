La prueba de fuego será ante Holanda, ahí es donde deberá hacer que la selección funcione bien, que los elementos participantes logren captar su idea y se refleje un entendimiento dentro de la cancha .

En la lista de convocados para los duelos ante Holanda y Argelia, destacó la ausencia de jugadores recurrentes como José Juan Macías y Sebastián Córdova, así como el llamado de elementos que militan en Europa pero que no suelen ser requeridos, como Omar Govea, Gerardo Arteaga y Jesús Gómez.

Al respecto, el otrora timonel de equipos como Toluca, Puebla y el extinto Indios de Ciudad Juárez, comentó: “La elección de Martino fue la más adecuada para él, y eso es lo más importante. Me parece que tiene bien identificados a quienes dejó fuera (del presente llamado), conoce su capacidad en esas instancias, y creo que esta vez optó por esos jóvenes, porque consideró que este era el momento de poderlos me-dir en esos niveles internacionales.