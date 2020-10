Yo espero que en la segunda quincena de octubre estemos en la posibilidad de hacer el nombramiento . Destacó que se trata de un tema urgente, pues lo ideal es que la Fiscalía Electoral inicie funciones desde las precampañas, ya que será el área que reciba las primeras denuncias en materia de violencia política de género, así como la investigación y el desahogo de denuncias por desvío de recursos y participación indebida de servidores públicos, entre otras irregularidades.

Me parece que la fiscalía va a ser garante del proceso electoral en la Ciudad de México y el reto es muy sencillo: no más violencia política hacia las mujeres, no más violencia en las campañas políticas, no más uso de recursos públicos en las campañas y no más despensas en las campañas electorales. Va a ser un gran avance para la democracia .