Jueves 1º de octubre de 2020, p. 10

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional buscan en Guerrero, Puebla, San Luis Potosí y Morelos a integrantes de Guerreros Unidos y ex policías involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos destaca Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, quien en 2014 era jefe de plaza en Iguala, señalaron funcionarios federales.

Autoridades que participan en el gabinete de seguridad indicaron que si no se ha dado a conocer la lista completa de ex funcionarios, militares o civiles contra quienes ya se libraron órdenes de aprehensión, es porque se quieren evitar casos como el de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, que al enterarse del mandamiento judicial huyó del país.

Zerón fue ubicado en Israel y el gobierno mexicano ya solicitó la colaboración de ese país para que enfrente la justicia; sin embargo, indicaron las fuentes consultadas, hay otros de quienes se han tenido pistas de que huyeron a zonas serranas de Puebla y San Luis Potosí.