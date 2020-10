Juan Manuel Vázquez

No podía respirar por la sangre que se le congestionaba en la nariz. Yamileth Mercado, campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sentía un dolor intenso en el tabique y el réferi le advirtió: si no detenían la hemorragia, la pelea se terminaba. El equipo de la joven intervino en su esquina, le acomodaron lo que se pudo y volvió para noquear a Irasema Rayas, el viernes 25 de septiembre en Tijuana.

Ganó con la nariz rota, escupiendo sangre. Después de realizarse estudios, le confirmaron dos fracturas que debe cuidar con esmero y retrasan los planes que merodeaban su mente. Estaba por anunciar un combate ante la pionera del pugilismo femenil, Jackie Nava, y una posible pelea en Londres, Inglaterra.

Ahora sí tengo nariz de boxeadora , bromea la joven de 22 años, nacida en Chihuahua; me decían que era bonita sin tenerla de peleadora, pero así es este deporte; no culpo a mi rival del cabezazo, porque yo también me abrí en esa pelea, ya me lo habían dicho; el choque que dieron fue accidental .

En marzo tenía programada su primera defensa del cinturón del CMB. La pandemia interrumpió toda la actividad deportiva y Yamileth se encontró varada en Hermosillo, así que decidió volver a Ciudad Cuauhtémoc con su familia, mientras vivía el confinamiento. El encierro y las pocas posibilidades de entrenar como acostumbraba tuvo un efecto en su estado ánimo. Apenas hubo oportunidad de entrenar de nuevo con el equipo de Alfredo Caballero, se incorporó y estaba impaciente por volver al cuadrilátero.