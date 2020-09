El Piojo Herrera acusó el lunes a los microciclos del seleccionador Gerardo Martino de haber provocado la lesión del portero Guillermo Ochoa y después pujó para que Sebastián Córdoba y Henry Martin no participen en la gira por fecha FIFA. A su vez, La Máquina anunció que Roberto Alvarado y Santiago Giménez reportarán con la Sub-23 y por tanto no son elegibles.

Tras el sorteo de la Copa Oro, el Tata Martino respondió a Herrera, aclaró que en el Tri los jugadores trabajan bajo el mismo rango de carga que tienen en sus clubes, porque reconocemos que es malo hacerlo por encima o por debajo de ese nivel , explicó.

Al respecto, Rubén Omar Romano, ex técnico del América, señaló sin mencionar a ese club: “Hay un equipo que viene con muchas lesiones desde antes. Lo de Ochoa no es por sobrecarga. A la selección se va a trabajar en conceptos y charlas, no tanto físico.

Martino es el técnico ideal, él no está pensando en llamar a naturalizados; es injusto que se le achaque la responsabilidad. Lo digo porque yo siempre he asistido a las concentraciones de la selección , precisó el ex compañero del Tata en el club argentino Newell’s Old Boys.