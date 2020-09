Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 6

Familiares y simpatizantes de la causa de Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978 durante la guerra sucia en México, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso ante nuevos indicios de que fue detenida por integrantes de la Brigada Blanca, el grupo parapolicial responsable en esa época.