Jueves 24 de septiembre de 2020, p. 8

Los Ángeles. Dos películas sobre la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg se volverán a estrenar en cines de Estados Unidos y las ganancias se destinarán a apoyar a grupos de derechos de las mujeres, dijeron los productores.

El documental RBG, que consolidó el estatus de heroína de la cultura pop de Ginsburg, y la película biográfica On the Basis of Sex, ambas de 2018, se restrenarán en salas el viernes y estarán disponibles si se solicitan (on demand), dijeron Focus Features y Magnolia Pictures.

Ambas compañías cinematográficas indicaron que donarán las ganancias netas del relanzamiento a la American Civil Liberties Union Foundation en apoyo a su Proyecto sobre Derechos de las Mujeres, cofundado por Ginsburg en 1972.

Ginsburg, ícono liberal y feminista, murió el viernes pasado a los 87 años, lo que provocó ceremonias improvisadas en todo el país y dio un vuelco a las elecciones de noviembre en torno a la batalla política sobre su sucesor.