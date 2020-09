Afp

Periódico La Jornada

Jueves 24 de septiembre de 2020, p. 7

Juliette Gréco, gran estrella de la canción francesa y célebre intérprete de obras de Léo Ferré y Jacques Prévert, entre otros, falleció ayer a los 93 años, anunció su familia: Murió rodeada de sus familiares en su amada casa de Ramatuelle. Su vida fue extraordinaria .

Ícono de Francia, amiga de poetas y músicos, encarnó como pocos artistas el espíritu del barrio artístico parisino de Saint-Germain-des-Prés.

Pasión, combate, amor y diversión intensa , decía Juliette Gréco para resumir su vida.

Encarnaba la elegancia y la libertad (...) Su rostro y su voz continuarán acompañando nuestras vidas , expresó el presidente francés Emmanuel Macron en un tuit.

Con sus pómulos altos, la mirada penetrante de ojos negros, y su cabellera oscura y finas manos blancas, la cantante imponía en el escenario una imagen de dama negra.

Gréco, rosa negra de los patios, de la escuela de los niños que no son buenos , la pintó Raymond Queneau, pues Gréco era una mujer atrevida. Soy un payaso en la vida y además me gusta reír. El atributo más grande de la seducción es el humor, la inteligencia, la broma , afirmó hace unos años.

Juliette Gréco nació el 7 de febrero de 1927 en Montpellier. Tras la separación de sus padres, creció con su hermana Charlotte cerca de Burdeos en la casa de sus abuelos.

La guerra obligó a la familia a huir a una propiedad en el Périgord, lugar de paso para la resistencia al invasor alemán. En 1943, su madre y su hermana fueron deportadas y ella encarcelada durante 10 días.

“Escribir Jujube –su biografía, publicada en 1983– fue muy cruel, muy violento. Me gustó escribir pero no repasar la película. No quería que otro lo hiciese, lo escribí yo, yo no soy cuestionable”, explicó Gréco.