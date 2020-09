▲ La Ópera Metropolitana de Nueva York se saltará una temporada entera por primera vez en sus casi 140 años de historia, debido al azote del coronavirus, aunque pretende reanudar la programación 2021-22 con Fire Shut up in my Bones (escena en imagen), de Terence Blanchard, primera obra de un compositor negro presentada por la compañía. Foto Ap

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 24 de septiembre de 2020, p. 5

La Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Ópera) notificó este miércoles que tomó la extremadamente difícil decisión de cancelar la totalidad de la temporada 2020-21.

Aunque también anunció su ambiciosa temporada 2021-22, que comenzará el 27 de septiembre próximo con el estreno de Fire Shut up in my Bones, de Terence Blanchard, la primera ópera de un compositor afroamericano que se interpretará en la prestigiosa compañía.

Peter Gelb, director general de la institución, expresó: No queremos nada más que volver al negocio de crear magia operística como sólo puede hacerlo la Met, pero la seguridad de nuestra compañía y del público al que servimos debe ser lo primero . Y por eso lamentó esa decisión.

“Debemos esperar una vacuna efectiva que esté ampliamente generalizada, que no ocurrirá antes del verano. Mientras tanto, estamos orgullosos de anunciar la temporada 2021-22. Iniciaremos con la premier de la Met Fire Shut up in my Bones, de Terence Blanchard”.

Además, se presentarán los estrenos de Eurídice, de Matthew Aucoin, y Hamlet, de Brett Dean, así como Don Carlos, de Verdi, en su versión original en francés, dirigida por Yannick Nézet-Séguin.

En un mensaje difundido en redes sociales se informó que la lamentable resolución se hizo en atención al consejo de los funcionarios de salud que asesoran a la Met Ópera y al Lincoln Center.