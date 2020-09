No puede ser que siga llegando la gente nomás a morir. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo esto? Encabrona, pero me duele verlos, ¡me cae!

No hay tiempo para nada. Algunos llegan inconscientes porque se les acabó el aire. Sólo llegan a morir. O peor aún, llegan muertos.

Empiezan a sentir los malestares pero, como siempre, aparece también esa negación que todos sentimos cuando no queremos morir. Aguantan todo: la fiebre, dolor de cuerpo, tos, ansiedad, hasta cuando les falta el aire. Pero cuando ya no pueden respirar, corren al hospital.

Ya no llevaba color en la piel. Le puse el oxímetro. Al sentir mis manos se desvaneció. Llevaba 23 por ciento de saturación. ¿Cómo pudo llegar? El corazón se le detuvo. Lo subimos a la cama de la sala de choque. Murió antes de poder acomodarlo.

Laura: Mi niño. Mi nene hermoso. Tanto esperé para que nacieras. ¿Qué hice mal? ¿Por qué te enfermaste tú y no yo? Tú no hiciste nada malo. ¿Verdad que la fiebre con la que nació se lo lleva, señorita? ¿Verdad que fue el Covid? ¿Qué hago para que esté bien? ¿Dígame qué compro para que se cure y se vaya conmigo a la casa? Tú no puedes morir porque yo te quiero. Mire cómo sus deditos se aferran a mi mano. Él quiere estar conmigo. ¡Dígame qué hacer, doctor! ¿Por qué nació morado? ¿Por qué tiembla? Ya ni llora. Aquí estoy, mi nene. Aquí estaré siempre para ti.