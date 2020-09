El ataque a las enfermeras provocó una reacción en cadena, ya es evidente que la policía del gobierno capitalino no actúa ante las violentas acciones de los anticuarentena, que en las últimas marchas han golpeado a periodistas, como lo hicieron ayer contra las enfermeras y en marchas contra los abusos policiales o en defensas de los derechos humanos.

En tanto, en un comunicado el Partido Justicialista (PJ) señaló que el allanamiento denunciado por el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) en su residencia ubicada en Los Abrojos, municipio de Las Malvinas, fue ordenado por el juez Juan Manuel Culotta, ex compañero de escuela y estrechamente vinculado al ex mandatario, por lo que definió el operativo como un montaje al servicio de la posverdad .

La directiva del PJ califica de autoallanamiento el realizado a la casa de Macri, al recordar que Culotta de manera irregular fue designado juez electoral durante la gestión de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) para ejercer el control político directo de los comicios legislativos de 2017 .

El PJ afirmó que se trata de una nueva operación político-judicial tendiente a desacreditar al peronismo, para aducir que existe persecución e intolerancia , y advirtió que en realidad fueron los militantes peronistas los perseguidos durante los cuatro años de Macri .