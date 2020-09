El documental Arzak since 1897, proyectado ayer en una pequeña sección del festival, Culinary Zinema, cuenta cómo Juan Mari aprendió las recetas de su madre y cómo tuvo que perseverar la primera década que estuvo al mando, porque las innovaciones y los experimentos que estaba introduciendo no se entendían aún.

Por ejemplo, la cúrcuma, que es un ingrediente del curry; el merkén de Chile; un mole de cacao, de México; el líquen de los países nórdicos... son sabores que gustan aquí , enumera Elena, cuarta generación de chefs de su familia.

Guadagnino presenta estreno televisivo

El documental, dirigido y escrito por el cineasta vasco Asier Altuna, se apoya en las anécdotas y comentarios de los compañeros de aventuras de Juan Mari Arzak, estrellas españolas de los fogones, como Ferran Adrià, Karlos Arguiñano, Andoni Aduriz (Mugaritz, dos estrellas Michelin) o los triestrellados Joan Roca (Celler de Can Roca) y Pedro Subijana (Akelarre).

En tanto, el cineasta italiano Luca Guadagnino, presidente del jurado de la sección oficial del festival, presentó ayer su estreno televisivo, la serie We are who we are, en una jornada con el actor estadunidense Matt Dillon como estrella.

La serie, producida para la plataforma HBO-SKY, se articula en ocho capítulos de guion parsimonioso rodados y concebidos como un conjunto , y no tanto como una historia troceada, explicó Guadagnino en rueda de prensa.

Aunque en un formato nuevo, el realizador siciliano de 49 años se adentra en uno de sus temas conocidos, el descubrimiento adolescente de la identidad sexual ya abordado en su celebrada Llámame por tu nombre, 2017, una historia de amor entre dos hombres en Italia en los años 80, que le dio el Óscar por mejor guion adaptado.

La serie se recrea en las tribulaciones de Fraser (Jack Dylan Grazer) y Caitlin (Jordan Kristine Seamon), dos adolescentes instalados con sus respectivas familias en una base militar estadunidense cerca de Venecia que serán cómplices en la exploración de su sexualidad.

La cinta está ambientada en 2016, en parte durante la campaña presidencial de Donald Trump, y se apoya en una ocurrente banda sonora que viene a subrayar el desfase entre el mundo exterior y los sentimientos de Fraser.