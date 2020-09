Afp

París., No me gusta la música , se dice que declaró Pablo Picasso. Pero una inédita muestra en París revela que el genio español era un apasionado de los ritmos populares, un minucioso explorador de instrumentos y, ante todo, el creador de una genuina música pictórica.

De uno de los artistas más celebrados y expuestos de todos los tiempos todavía quedan paradójicamente facetas por explorar. Su enigmática personalidad –¿qué pensaba Picasso mientras pintaba? ¿Qué opiniones le merecía el periodo que le tocó vivir?– atrae a la par con su prolífica obra.

A Picasso le escribían mucho, pero se expresaba poco , explica a Cécile Godefroy, comisaria de la exposición Las músicas de Picasso”, que se abre hoy en la Filarmónica de París, con cinco meses de retraso debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Hace cuatro años, Godefroy decidió estudiar qué había detrás de la siguiente cita: No me gusta la música , la única atribuida a Picasso sobre el tema por una periodista francesa, Hélène Parmelin, en los años 60.

No era melómano, no sabía leer una partitura y, a diferencia de artistas como Chagall, no necesitaba escuchar música para trabajar , explica esta historiadora del arte. Sin embargo, su obra desborda de instrumentos, músicos y danzas .

Explorar esta paradoja es, pues, el objetivo de la muestra, que se abre con tres esculturas de terracota blanca que representan a músicos tocando la flauta y que Picasso (1881-1973) creó para el jardín de su villa La California, en la Costa Azul francesa, donde vivió en los años 50.

Ruidosa y fraternal

Pero rápidamente el recorrido remite a sus orígenes, con un óleo de su padre, José Ruiz Blasco, devoto del flamenco. En su infancia, Picasso paseaba con él por los barrios gitanos de Málaga , su ciudad natal, según la comisaria.