Lunes 21 de septiembre de 2020, p. 6

El arte, la educación, la investigación y los sistemas de salud han demostrado su importancia durante la pandemia, por lo que se deben potenciar los recursos en esos rubros. Si no somos completamente imbéciles, deberíamos reforzar los presupuestos para esas cuatro patas y el desarrollo de esos cuatro sectores , expresa la escritora Rosa Montero, quien terminó de revisar su nueva novela, La buena suerte, al inicio de la pandemia, y ahora llega a las librerías publicada por Alfaguara.

Una de las cosas que vamos a sacar de manera inmediata de toda esta pandemia, por lo menos durante unas décadas, es la importancia de la cultura, la creatividad y el arte, que nos están manteniendo; nos han salvado siempre, pero es bueno ser conscientes de ello y de la importancia de la educación, de lo esencial de la investigación, el desarrollo, la ciencia y los sistemas de salud públicos , añade la periodista española.

Desde hace unos meses tenemos una situación de shock en el planeta, “es una herida y un trauma tremendos, y nos queda mucho camino todavía, nos queda un par de años hasta cierta normalidad, y luego vendrá la resaca económica, que será como una posguerra. Tenemos que hacer acopio de resistencia y de paciencia.

En España ha sido durísimo; hemos tenido a los muertos en pabellones de hielo porque no cabían en las funerarias, gente muriendo en las residencias sin que su familia pudiera despedirse. Son heridas que tardan muchísimo en sanar, ha sido y es muy duro.

De toda esa situación, de no poder siquiera leer en las primeras semanas del confinamiento, me salvó la propia novela . Se refiere a La buena suerte.

“La literatura siempre te salva. De esta novela había terminado el borrador de trabajo –que es casi definitivo, al que le falta una revisión fuerte– en enero, sin idea de pandemia alguna. Me tocó hacer la última revisión en el confinamiento y la propia novela me hizo aterrizar; volver a la literatura y a la creación me hizo aterrizar más o menos en este mundo y salir adelante.